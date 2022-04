Rusza sprzedaż biletów na mundial. Ile wejściówek dla polskich kibiców?

FIFA poinformowała, że bilety trafią do sprzedaży w piątek o godz. 11 czasu polskiego. Będzie można je kupować do 28 kwietnia i tylko na dedykowanej stronie FIFA.com/tickets.

Nieco ponad 3 tysiące biletów dla polskich kibiców

Jedna osoba będzie mogła kupić do sześciu biletów na mecz i 60 biletów na cały turniej (należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, kraj pochodzenia, kraj przebywania i dane dokumentu tożsamości).

Na każde spotkanie kibice zespołu, który zagra w danym meczu, kupią tylko 8 procent pojemności stadionu. Jeśli chętnych będzie więcej, odbędzie się losowanie. To oznacza, że na spotkania z Meksykiem i Argentyną dla fanów Biało-czerwonych będzie dostępne 3200 biletów (obiekt Stadium 974 mieści 40 tys. osób), a z Arabią Saudyjską 3628 (Education City Stadium mieści 45350).

Reklama

Najtańsze bilety od 300 zł

FIFA podała też ceny biletów (w katarskich rialach). Na mecze grupowe to w zależności od kategorii od około 300 zł do 900 zł. Jeśli Polska wyjdzie z grupy za obejrzenie spotkania w 1/8 finału trzeba zapłacić od 400 do 1150 zł. Ćwierćfinał to wydatek od 870 zł do 1800 zł. Półfinał: 1500 do 4000 zł, a finał: od 2500 do 6800. Mecz otwarcia od 1300 zł do 2600 zł.

Ile kosztuje wyjazd na mundial?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czesław Michniewicz w porannej rozmowie w RMF FM o przygotowaniach do mundialu - cały wywiad. WIDEO RMF

By wjechać do Kataru niezbędna będzie HAYYA CARD (bezpłatna), która zastąpi wizę. Będzie uprawniała do wielokrotnego przekraczania granic Kataru, a także darmowego korzystania z komunikacji miejskiej. By ją wyrobić, trzeba mieć bilet na mecz, a potem także zapewnione zakwaterowanie.