Rosjanie nie biorą udziału w katarskim mundialu, ale i tak... mają swoją małą chwilę triumfu. Kiedy dotarły do nich echa afery związanej z obiecaną polskim piłkarzom premią, zareagowali natychmiast. I dosyć pogardliwie. "Karma zwraca każdemu to, na co zasłużył" - piszą, wracając do nierozegranego barażu o udział w finałach MŚ.