Ronaldo znów dokonał wielkiej rzeczy! Wystarczyło że... zagrał z Ghaną

Cristiano Ronaldo rozpoczął od pierwszej minuty spotkanie reprezentacji Portugalii z kadrą Ghany w ramach mistrzostw świata 2022 w Katarze. To oznacza, że od 2004 roku "CR7" dopisał już do swojego konta udział w 10 kolejnych dużych turniejach piłkarskich i jest to swoisty rekord. Nie ma wątpliwości, że to miła informacja dla zawodnika, który ostatnio nieprzerwanie znajdował się na ostrzu poważnej krytyki.