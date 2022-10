Ma ona nakłonić Cristiano Ronaldo , by opuścił Manchester United i wybrał właśnie ich klub. Argentinos Juniors nie może równać się z wielkimi markami europejskiej piłki, ale te akurat nie są zainteresowane ściągnięciem Portugalczyka. Jego poprzednie kluby jak Juventus Turyn , Real Madryt nie chcą go w swoim składzie, możliwość transferu odrzuciło też SSC Napoli . Wysiłki w celu sprowadzenia gwiazdy na powrót czyni lizboński Sporting , w którym Cristiano Ronaldo grał przed rozpoczęciem wielkiej kariery międzynarodowej.

Argentyński klub chce więc wykorzystać okazję. Skoro portugalskiego piłkarza nie chcą w Europie, to on chętnie widziałby go u siebie. Za akcją, która ma nakłonić Cristiano Ronaldo do przenosin do Argentyny stoją kibice Argentinos Juniors. Opracowali już nawet koszulki z jego nazwiskiem.