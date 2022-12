Obrazek płaczącego Cristiano Ronaldo , schodzącego samotnie do szatni po porażce z Marokiem w meczu o półfinał MŚ, będzie z pewnością jednym z najczęściej odtwarzanych ujęć z trwającego mundialu. Dla kapitana reprezentacji Portugalii było to najprawdopodobniej definitywne pożegnanie ze światowym czempionatem . W 2026 roku będzie miał 41 lat.

To pierwsza publiczna wypowiedź CR7 po zakończeniu udziału w katarskim turnieju. Ani słowem nie odniósł się do decyzji selekcjonera Fernando Santosa, który w dwóch ostatnich potyczkach posadził go na ławce rezerwowych, wpuszczając do gry dopiero w drugiej połowie.