Ronaldo z apelem do Neymara ws. mowy nienawiści. "Jak daleko to zaszło?"

Neymar bez wątpienia przechodzi jeden z trudniejszych okresów w swojej karierze - gwiazda reprezentacji Brazylii niedawno złapała kontuzję, która najprawdopodobniej wykluczy ją z dwóch ostatnich meczów fazy grupowej MŚ 2022 w Katarze, a być może i zmusi do dalszej absencji. Niestety niektórzy postanowili skorzystać z okazji do tego, by wykpić napastnika i... cieszyć się z jego urazu. Na tego typu zachowanie zareagował legendarny Ronaldo Nazario, który postanowił w ciepłych słowach wesprzeć kolegę po fachu.