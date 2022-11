Ronaldo przerwał milczenie przed MŚ. "Mówię, kiedy chcę. Jestem kuloodporny"

Cristiano Ronaldo praktycznie zawsze jest na ustach opinii publicznej zainteresowanej sportem, ale ostatnio piłkarz zaczął przyciągać nawet jeszcze więcej uwagi niż zwykle. Wszystko to za sprawą jego niedawnego wywiadu z dziennikarzem Talk TV Piersem Morganem, w którym "CR7" bez pardonu skrytykował swój klub, Manchester United i kilkukrotnie podważył autorytet trenera Erika ten Haga.

Krótko po opublikowaniu tej rozmowy napastnik udał się wraz z reprezentacją Portugalii na MŚ 2022 w Katarze i na Bliskim Wschodzie także znalazł się na medialnym celowniku - wiele pytań przyniosło m.in. jego chłodne przywitanie z innym piłkarzem "Czerwonych Diabłów", Bruno Fernandesem . Do tych dwóch spraw - wywiadu oraz atmosfery w szatni narodowej kadry - gracz odniósł się na niedawnej konferencji.

Cristiano Ronaldo zabrał głos przed grą na mundialu. "Nastrój jest doskonały, nie martwię się opiniami innych"

"Jeśli chcielibyście zapytać innych zawodników o Cristiano Ronaldo, to byłbym zdenerwowany. Jeśli chcecie zapytać Cristiano Ronaldo o mistrzostwa świata i reprezentację, to chciałbym, żebyście to właśnie robili" - stwierdził kapitan Portugalii.