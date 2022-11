Niespełna 24 godziny trwały słowne przepychanki spowodowane sytuacją z poniedziałkowego meczu Portugalia - Urugwaj (2-0). Ekipa Fernando Santosa otworzyła wynik spotkania w 54. minucie po bramce... No właśnie, tego ze stuprocentową pewnością nikt nie był w stanie ustalić .

Nieoczekiwanie następnego dnia portugalska federacja ogłosiła, że zamierza przedstawić FIFA dowody , które świadczą o tym, że gola strzelił jednak Ronaldo . Byłaby to jego dziewiąta bramka w finałach MŚ, czym wyrównałby rekord legendarnego Eusebio . Szerzej piszemy o tym TUTAJ .

Ronaldo bez gola w meczu z Urugwajem. "Nie doszło do kontaktu z piłką"

Dyskusję w tym temacie we wtorkowe popołudnie ostatecznie zamknęła FIFA , przesyłając do ESPN oświadczenie Adidasa, czyli producenta oficjalnej piłki mundialu .

"Korzystając z technologii Connected Ball znajdującej się w oficjalnej piłce meczowej Al Rihla, jesteśmy w stanie ostatecznie wykazać, że w meczu Portugalia - Urugwaj nie doszło do kontaktu z piłką Cristiano Ronaldo przy golu otwierającym wynik spotkania" - czytamy w komunikacie .

"Nie odnotowano żadnej zewnętrznej siły działającej na piłkę, co pokazuje brak reakcji czujnika IMU 500 Hz znajdującego się wewnątrz futbolówki. To pozwala nam na maksymalną precyzję w naszych pomiarach" - to dalszy fragment wiążącego oświadczenia.