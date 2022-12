Portugalia rozbiła w 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze Szwajcarię 6:1 i pewnie awansowała do ćwierćfinału. Równie dużo, co o wyniku, mówiono o decyzji Fernando Santosa, który zdecydował się posadzić na ławce samego Cristiano Ronaldo, do tej pory mającego, niezależnie od formy, pewne miejsce w składzie. Dla gwiazdora było to trudne do zniesienia, a jego zachowanie, nawet dzień po meczu, zaczyna budzić coraz większe zdziwienie w portugalskim obozie.