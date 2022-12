W spotkaniu z ekipą z Azji CR7 został zmieniony w 65. minucie. Decyzja o roszadzie bardzo mu się nie spodobała, czemu dał wyraz schodząc z murawy. Przyłożył palec wskazujący do ust, co w opinii niektórych miało być wyrazem dezaprobaty wobec szkoleniowca. Sam piłkarz tłumaczył, że był on raczej wymierzony w jednego z rywali, który ponaglał go do opuszczenia boiska.