Ronaldo do historii, a dokąd Polacy? Oglądaj "Studio Katar - gramy dalej!"

Już w sobotę o godzinie 14.00 Biało-czerwoni zmierzą się z niespodziewanym liderem grupy D, Arabią Saudyjską. Po niedosycie związanym z bezbramkowym remisem z Meksykiem wybrańcy Czesława Michniewicza będą chcieli zdobyć 3 punkty, by zbliżyć się do awansu do fazy pucharowej mistrzostw świata w Katarze.