Roman Kosecki: Nie mówmy już więcej o meczu otwarcia, o wszystko i o honor

69-krotny reprezentant Polski jest zadowolony z losowania. Polska w grupie zagra z Argentyna, Meksykiem i Arabią Saudyjską. - To ciekawi rywale, którzy prezentują różne style. Nie gramy z zespołami z Europy, ale przyjdzie na nich czas w kolejnych rundach - uważa Kosecki. - Faworytem jest Argentyna i niech będzie. Czasem łatwiej atakować z cienia. Czeka nas ciekawy pojedynek Messiego z Lewandowskim.

Kosecki: Niech nas się boją

Kosecki podkreśla, że bardzo ważne będzie podejście mentalne i przygotowanie się na zróżnicowanych rywali. - Od pierwszego meczu musimy wyjść na boisko pewni siebie. Niech w końcu nas się boją. Meksyk to zdyscyplinowana reprezentacja, zawodnicy mają wysokie umiejętności techniczne i walczą do końca - dodaje Kosecki. - Ale nasi zawodnicy też są świetni, grają w dobrych klubach.

Były zawodnik m. in. Legii, Atletico Madryt, Galatasaray, Nantes czy Chicago Fire zastanawia się, jak zareagują zawodnicy na wyjazd na mundial, który odbędzie się w trakcie sezonu ligowego. - Wtedy w Katarze jest chłodniej co będzie z korzyścią dla zawodników. Nie będzie długiego zgrupowania, więc będzie ważne to, by przyjechali zdrowi w formie i w rytmie meczowym - mówi Kosecki. - Ciekawe jak w trakcie sezonu zniosą jeszcze większą intensywność meczów.

Na poprzednim mundialu Polska też miała rywali spoza Europy (Senegal, Kolumbia i Japonia) i nie wyszła z grupy. - Teraz nasza kadra jest na innym etapie Dla starszych zawodników to kolejna impreza, a dla niektórych być może ostatnia, by coś osiągnąć. Młodzi zawodnicy dość odważnie wchodzą do kadry i już trochę w niej okrzepli - przekonuje Kosecki. - Chciałbym byśmy już nie mówił o meczu otwarcia, o wszystko i o honor. Trzeba być silnym mentalnie od samego początku i wierzę, że tacy będą.