Rodzina dostrzegła, że jest innym człowiekiem! "Bereś” wyjaśnia powody

Michał Białoński, Interia: Zauważyłem, że trener Michniewicz w przerwie meczu z Arabią Saudyjską dawał konkretne uwagi poszczególnym zawodnikom, jak Robertowi Lewandowskiemu, Wojtkowi Szczęsnemu, Grześkowi Krychowiakowi. O co chodziło?

Bartosz Bereszyński: Nie słyszałem ich, bo na stole u fizjoterapeuty byłem kurowany.

Bereszyński: Poczułem ukłucie w mięśniu dwugłowym

Co się stało?

- Znowu poczułem ukłucie w "dwójce". Pracowaliśmy delikatnie, żebym wyszedł na drugą połowę i to się udało.

A co do tych uwag trenera, to wiedzieliśmy, że w związku, z tym, że nie gramy z nominalnymi skrzydłowymi, jedynym był Frankowski, Arek Milik był na prawej stronie, ale to nie jest jego nominalna pozycja, pewne rzeczy musimy skorygować.

Ja byłem w zasadzie sam na dwóch-trzech zawodników Arabii. Tworzyli sytuacje, ale dobrze z tego wychodziliśmy. W drugiej połowie nastąpiła też korekta taktyczna.

Na czym polegała?

- Na wpuszczeniu Kuby Kamińskiego, który zabezpieczał tyły. Chciałem pochwalić całą drużynę, ale również "Franka", bo bardzo nam pomagał. Od Roberta Lewandowskiego do bramkarza w defensywie harowali wszyscy.

I w końcu zaczęliście też atakować.

- Z minuty na minutę rosły nam skrzydła coraz bardziej, graliśmy coraz lepiej i tego potrzebujemy

W Sampdorii przegrywasz mecz za meczem, nie jest łatwo się przygotować mentalnie i fizycznie do dużego turnieju, a tymczasem wyglądasz, jakbyś przyjechał z Napoli?

Zgadza się, moja sytuacja klubowa rzeczywiście nie jest łatwa. Przyjeżdżając na reprezentację, to był rzeczywiście inny świat. Czułem to od razu. Nawet po rozmowach z rodziną wszyscy mówią mi: jesteś innym człowiekiem. W klubie grasz co trzy dni, porażka za porażką, ostatnie miejsce w tabeli - świadomość tego wszystkiego nie pomaga. ~ Bartosz Bereszyński

Natomiast pomogło to, co mamy na zgrupowaniach reprezentacji: atmosfera wspaniała, fajna drużyna, wszyscy się nawzajem wspierają. Tak jak daliśmy to wsparcie Robertowi po meczu z Meksykiem.

Trener Michniewicz chwalił też rezerwowych za reakcje.

Gdyby ktoś skierował mikrofony i kamery na naszą ławkę, to by zobaczył, że to były niezłe jaja, co oni tam wyprawiali. Oni grali z nami! Podejrzewam, że Łukasz Skorupski jest równie zmęczony jak ja. Gestykulując za linią boczną stracił bardzo dużo energii. ~ Bartosz Bereszyński

My mamy być szczelną drużyną i to jest najważniejsze: wiemy, co chcemy grać, Wiemy, co mamy robić. Jesteśmy liderem po drugim meczu i nie ma co za dużo gadać. Potrzebujemy Roberta w takiej formie, a nawet wyższej, każdy zresztą musi się wspiąć na wyżyny, żebyśmy mogli coś osiągnąć,

Michał Białoński: Widać, że Robertowi Lewandowskiemu bardzo zależy na sukcesie na mundialu. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport