Robert Lewandowski ucina temat. To nie tak miało być

Do pamiętnych wydarzeń, na płycie PGE Narodowego w Warszawie, doszło 20 września. Wcześniej, reprezentacja Ukrainy, do końca walczyła o prawo gry na mistrzostwach świata w Katarze, jednak w decydującym o awansie meczu przegrała w Cardiff z Walią 0:1. Szybko jednak okazało się, że ukraiński motyw znajdzie się na Półwyspie Arabskim, a to za sprawą reprezentacji Polski i samego Roberta Lewandowskiego.