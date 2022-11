- Jeśli chodzi o emocje to już w trakcie hymnu, kiedy go śpiewałem, poczułem, że te olbrzymie emocje mi towarzyszą... W trakcie meczu, po strzelonej bramce, poczułem, że to wszystko - emocje, marzenia z dzieciństwa - są dla mnie bardzo ważne. Zdaję sobie sprawę z tego jak mocno walczyliśmy o zwycięstwo, a ja o bramkę. Dla napastnika - pomimo asysty - z tyłu głowy zawsze zostaje chęć strzelenia bramki. Pierwszy gol uwolnił nas, od razu sytuacji było więcej. Dla napastnika i całej drużyny to jest niezwykle ważne. Bo to potrafi człowieka uwolnić - powiedział Lewandowski.