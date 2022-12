Robert Lewandowski stawia warunki! Jak uciec z paszczy Francji?

Robert Lewandowski doszedł do wniosku, że po raz pierwszy w życiu cieszył się po przegranym meczu, bo Polsce i tak udało się awansować do fazy pucharowej MŚ, co nie zdarzyło się od 1986 r.

- Wprawdzie z Argentyną przegraliśmy, ale w dwóch wcześniejszych meczach zdobyliśmy cztery punkty. Do tego dobra różnica bramek i mała liczba żółtych kartek pomogły nam awansować do 1/8 finału i musimy to doceniać. Mecz z Francją to będzie dla nas wielkie wyzwanie - podkreślał Robert Lewandowski.

Polacy wyszli bez koncentracji na II połowę? Lewandowski wyjaśnia

Jak do tego doszło, że nasza drużyna, której mocną stroną jest koncentracja, tak szybko w II połowie straciła bramkę? Jeszcze przed upływem pierwszej minuty!

- Tak, za szybko to się stało. Przez tę stratę podświadomie czekaliśmy, aż Argentyna będzie stwarzać kolejne sytuacje. I to jest element do poprawienia przed meczem z Francją - punktował.

Lewandowski o klasie Francji

- Zdajemy sobie sprawę, z jakim przeciwnikiem zagramy, ale - z jednej strony można zobaczyć, co źle funkcjonowało w spotkaniu przeciw Argentynie, czego nie powinniśmy, a co powinniśmy stosować, żeby nam się lepiej grało - tłumaczył.

- Trzeba doceniać to i cieszyć się, że gramy z tej klasy rywalem, co Francja. To kolejny faworyt do zdobycia mistrzostwa świata i nie mamy w starciu z nim tak naprawdę nic do stracenia - podkreślił "Lewy". - Trzeba podjąć ryzyko i nie bać się! Odwaga spowoduje, że nawet tak wielkie zespoły będą miały czasami problemy, żeby nas zatrzymać.

Zapytany o styl gry przeciw Albicelestes uderzył w krytyczne tony.

- Oczywiście ze stylu, w jakim graliśmy nie możemy być zadowoleni. Przede wszystkim zabrakło rozegrania w środku pola, utrzymania piłki. Za szybko straciliśmy bramkę po wyjściu na drugą połowę i to też nas pewnie może nie podłamało, ale wybiło z rytmu - powtarzał.

Lewandowski: Grałem na "ósemce"

- Jeżeli chcemy stworzyć jakiekolwiek sytuacje, to musimy grać bardziej odważnie, nie możemy się bać wychodzić do ataku. Ja grałem w tym meczu bardziej na pozycji numer "osiem", ale warto było poświęcać się dla drużyny - nie żałował.

"Lewy" chwalił też Wojciecha Szczęsnego, do którego podszedł przed obroną rzutu karnego.

- Nic mu wielkiego nie powiedziałem. Wojtek obronił wyśmienicie. Czuł, że musi sobie poradzić z tym karnym, skoro już odgwizdał go sędzia. Nie chciał, by po takiej sytuacji tracić bramkę i chwała mu za to! Drugi karny obroniony na MŚ, a to wielka sztuka, której dokonał.

Dopytany o to, czy Wojtek jest najlepszym bramkarzem MŚ, zareagował jednoznacznie:

- Zdecydowanie tak, choć lepiej by było, abyśmy dalej zaszli, bo wtedy miałby zdecydowanie większe szanse, żeby zdobyć tytuł bramkarza turnieju. Będzie decydowało to, jaka drużyna, jak daleko zajdzie - analizował Lewandowski.

Studio Katar - Mamy awans! Gramy Dalej! WIDEO / GRAMY DALEJ / INTERIA.TV

Lewandowski o nerwach po zakończeniu meczu z Argentyną

Jak wspomina nerwy po zakończeniu meczu z Argentyną, jakie się wiązały z oczekiwaniem na końcowy wynik w starciu Meksyku z Arabią Saudyjską (2-1)?

- Pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło, aby losy mojego awansu decydowały się na innym stadionie, podobnie jak po raz pierwszy można być zadowolonym, pomimo porażki. Oczywiście, nie z przebiegu spotkania, tylko z awansu - wyjaśniał.

- Faktycznie, było parę nerwowych minut, ale czułem wewnętrznie, że awans będzie - zakończył Robert Lewandowski.

Z Dohy Michał Białoński, Interia

Statystyki meczu Polska 0 - 2 Argentyna Posiadanie piłki 27% 73% Strzały 3 24 Strzały celne 0 13 Strzały niecelne 1 6 Strzały zablokowane 2 5 Ataki 78 171