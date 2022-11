Robert Lewandowski spotka... 15 kolegów. To rekord Barcelony!

Siedmiu Hiszpanów i jeden Polak w Katarze

Jak wyliczył serwis fcbarca.com, na liście piłkarzy powołanych do różnych reprezentacji znalazło się aż 16 graczy Barcelony, a przecież wśród nich nie ma Gerarda Piqué. Choć 26-osobowe kadry zespołów można zgłaszać do poniedziałku, większość uczestników mundialu już to zrobiła. A w tym gronie są wszystkie kraje, które mogą być reprezentowane przez graczy lidera La Liga.