Robert Lewandowski ma dość taktyki Michniewicza! Miażdżące słowa kapitana!

To nie do mnie pytanie, ja o tym nie decyduję. To rola prezesa. Nie chcę też na to odpowiadać, bo dopiero co skończyliśmy mecz. Sam chciałbym przede wszystkim przeanalizować to, jak to wyglądało i czy przede wszystkim ja mogę być dumny z tego, jak zagrałem i my jako cała reprezentacja tak samo.

~ Robert Lewandowski