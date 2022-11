Ostatni mundial Szczęsnego?

Na początku Lewandowski skomentował słowa golkipera Juventusu, z którym przyjaźni się od lat. - Z Wojtkiem, i generalnie z chłopakami, rozmawialiśmy o tym kilkukrotnie przy stoliku. I znając podejście Wojtka w ostatnim czasie, to bardzo możliwe, że to jego ostatni mundial - przyznał kapitan kadry.

Lewandowski: Za wcześnie na decyzję

- Czy to będzie mój ostatni mundial? Nie wiem. Przygotowuje się tak, jakby to był mój ostatni mundial. Nie mówię tak, nie mówię nie. Zdaję sobie sprawę, że fizycznie będę mógł zagrać za cztery lata, a właściwie za trzy i pół roku, więc pod tym względem to jest inny temat. Ale wiele innych czynników może na to wpłynąć. Nie tylko czynniki sportowe. Nie określę się, bo to zdecydowanie za wcześnie - powiedział "Lewy".