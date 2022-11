Richarlison zachwycił świat. "Gol jak z niebios"

Mistrzostwa świata w Katarze. Świat zachwycony pięknym golem Richarlisona

- Dla niewidomych jest to światło. Dla głodnych to chleb. Dla spragnionych jest źródłem wody żywej. Dla umarłych to życie. Dla chorych to uzdrowienie. Dla więźnia jest to wolność. Dla samotnych to towarzysz. Dla podróżnika to droga. Dla mnie to wszystko - w taki sposób na pytanie "kim jest Richarlison?" odpowiada jeden z profili zajmujących się brazylijską piłką.