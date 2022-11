Żurkowski: Mistrzostwa przechodzą mi koło nosa

- Jesteśmy naprawdę zgraną drużyną, każdy każdemu kibicuje. To czy gra jeden czy drugi nie ma większego znaczenia. Najważniejsze jest to, że wygrywamy. Natomiast bardzo żałuję tego, że sprawy tak się potoczyły... Czy ten mundial przechodzi mi obok nosa? Na pewno. Nie mam jeszcze minut na tym turnieju. Jestem szczęśliwy, że trener mnie powołał, ale nie znam osoby, która nie chciałaby grać - powiedział Żurkowski.

Żurkowski czeka na debiut na mundialu

- Czy jest we mnie wiara w debiut na mundialu? Pewnie, że jest. Każdy, kto jest na ławce, jest gotowy, aby wejść na boisko i dać z siebie sto procent. Rola rezerwowego dla nikogo nie jest powodem do uśmiechu, więc w głowie na pewno jest złość, że się nie gra. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, każdy każdemu kibicuje, jeden za drugiego wskoczy w ogień. My z ławki jedyne, co możemy zrobić, to dopingować naszych kolegów - dodał kadrowicz.