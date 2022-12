Reprezentant Polski w ogniu krytyki. Jego zachowanie wzbudziło niesmak

Ryan w meczu z Argentyną nie poradził sobie z wysokim pressingiem Argentyńczyków, którzy zmusili go do zgubienia piłki. Ta trafiła pod nogi Juliana Alvareza, który pewnym strzałem dał Albicelestes dwubramkowe prowadzenie. Co prawda Kangury zdołały jeszcze strzelić kontaktowego gola, ale ostatecznie odpadły z rozgrywek. Grabara momentalnie zareagował na pomyłkę Ryana. - To musiała być polityka, na pewno - napisał na twitterze polski bramkarz, w nawiązaniu do wcześniejszych wypowiedzi Ryana.