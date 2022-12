Choć reprezentanci Polski byli niepewni swojego awansu do fazy pucharowej MŚ 2022 w Katarze aż do ostatnich sekund - musieli bowiem baczyć na wynik meczu Arabia Saudyjska - Meksyk - to koniec końców przerwali pechową passę 36 lat bez przedarcia się do 1/8 finału mundialu.

Mundial w Katarze. "Biało-Czerwoni" gotowi na czarny scenariusz po meczu Francja - Polska

Z wierzchu może wyglądać to jak brak wiary we własne możliwości, natomiast z pewnością nie ma co doszukiwać się tu wyrazu defetyzmu, a raczej standardowej procedury. No a termin wylotu zawsze można zmienić - i należy trzymać kciuki za to, by Polacy zrobili to jeszcze nie raz w najbliższym czasie...