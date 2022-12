Refleks uratował Messiego i spółkę. Mogło skończyć się naprawdę źle

Podopieczni Lionela Scaloniego zrobili wielkie show w Katarze. Po emocjonującym meczu z "Trójkolorowymi" wywalczyli złoty puchar i zapisali się na kartach historii światowego futbolu. Leo Messi w końcu zdobył upragnione trofeum. Świętowaniu tego sukcesu nie było końca. Do Dohy przybyło wielu sympatyków "Albicelestes", którzy wspólnie z drużyną cieszyli się z wygranej.

Największe wrażenie robią jednak zdjęcia z Argentyny. Ludzie wyszli na ulice wielkich miast i celebrowali tryumf piłkarzy na mundialu. Zawodnicy przybyli do Buenos Aires kraju we wczesnych godzinach porannych. To zupełnie nie przeszkodziło kibicom w powitaniu sportowców. Odbyła się również przejażdżka autokarem. W pewnym momencie jazda stała się jednak niebezpieczna. Wszystko przez jeden szczegół.