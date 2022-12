W Katarze wydarzyła się spora sensacja. Zespół Luisa Enrique przegrał w karnych 0-3 i odpadł na etapie 1/8 finału mistrzostw świata. Hiszpanie nie zdobyli żadnej bramki i to oni wracają do domu. Historyczny awans do ćwierćfinałów wywalczyła za to reprezentacja Maroka.