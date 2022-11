PZPN zawiesza współpracę z kontrowersyjnym ochroniarzem. „Grucha” nie poleci do Kataru

Kontrowersje wokół ochroniarza kadry

Sprawę Gruszewskiego jako pierwszy opisał reporter Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski. Dziennikarz ujawnił, że wobec "Gruchy" toczy się postępowanie sądowe. Ochroniarz ma być oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a do tego miał mieć powiązania z grupą neonazistów i stadionowych chuliganów. Sam zainteresowany nie przyznał się do winy.



Materiały zgromadzone przez Jadczaka robiły jednak fatalne wrażenie wizerunkowe. Były wśród nich między innymi fotografie Gruszewskiego wraz z jego kolegami pokazującymi pozdrowienie hitlerowskie, tak zwany Sieg Heil. To natomiast sprawiło, że sprawa bardzo szybko nabrała wymiaru ogólnopolskiego. Zainteresowały się nią także media zagraniczne, w tym włoski RAI.