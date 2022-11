Psycholog Świątek zabrała głos przed meczem Polaków. "To ma znaczenie"

Środowy mecz z Argentyną będzie jednym z najważniejszych spotkań rozegranych przez reprezentację Polski w ostatnich latach. Będzie to bowiem mecz o awans do dalszej rywalizacji na mistrzostwach świata w Katarze. Na ten moment "Biało-Czerwoni" zajmują pierwsze miejsce w grupie C, jednak nawet małe potknięcie na stadionie 974 może ich dziś sporo kosztować. O tym, jak wyczerpujące mentalnie jest podejście do rywalizacji w tak ważnym momencie doskonale wie Daria Abramowicz, która na co dzień dba o zdrowie mentalne Igi Świątek. Kobieta, podobnie jak miliony Polaków bacznie śledzi rywalizację Roberta Lewandowskiego i spółki na mundialu w Katarze.