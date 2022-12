Niestety, we wtorkowy wieczór powtórzył się kolejny raz scenariusz znany m.in. z końcówki listopada, kiedy to Maroko ograło na MŚ 2022 kadrę Belgii 2-0 i wówczas zarówno w belgijskich, jak i holenderskich miastach wybuchły zamieszki wywołane przez marokańskich kibiców. Teraz, gdy "Lwy Atlasu" zapewniły sobie awans do ćwierćfinału mundialu po pokonaniu Hiszpanii, na ulicach niektórych miast Beneluksu znów zrobiło się niebezpiecznie.