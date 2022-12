Przetrwał zderzenie! 20-latek w masce odkryciem MŚ. "Najlepszy na świecie"

Zlatko Dalić czekał na Hiszpanię, dostał Maroko

- Hiszpanii nikomu nie trzeba rekomendować, to jeden z najlepszych zespołów świata, z wieloma świetnymi piłkarzami, a jednego z nich Daniego Olmo znamy najlepiej, bo grał w naszej lidze. Ale nie będziemy na straconej pozycji. Jeśli będziemy grać kompaktowo, agresywnie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, możemy awansować. My się nie boimy nikogo - powiedział po remisie 0-0 z Belgią trener Chorwacji Zlatko Dalić.

Mundial w Katarze bezlitosny dla faworytów

Mundial w Katarze stawia na głowie hierarchię w światowym futbolu. Spakował do domu wielkich faworytów Danię, Niemców i Belgię. Przez trzy minuty czwartkowego, jakże szalonego wieczoru, nawet Hiszpania była za burtą, gdy między 70 a 73 minutą Kostaryka prowadziła z Niemcami, co właśnie jej dawało awans.

Selekcjoner Hiszpanów Luis Enrique pokrzykiwał: "Vamos, vamos", wprowadzał do gry pierwszy garnitur (Torres, Asensio, Alba), ale porażki z Japończykami i tak nie udało się uniknąć. Pytanie tylko czy walka o wyrównanie była na całego. Koniec końców wyszło, że Hiszpanie trafiają na Maroko, a nie na Chorwacją. Za jednym zamachem "La Roja" przeniosła się też do drugiej połowy drabinki i uniknie w ewentualnym ćwierćfinale Brazylii, chyba że ta, grając drugim składem, przegra dziś z Kamerunem, a Szwajcaria odrobi trzybramkową i trzypunktową stratę do "Kanarków" w meczu z Serbią. Dziś mogą się również dziać cuda w Katarze!