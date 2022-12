Finał mundialu w Katarze zapowiada się wyjątkowo wyrównanie. Opta Analyst tylko nieznacznie większe szanse na złoto daje piłkarzom Argentyny , ale zupełnie co innego wynika z indywidualnego porównania zawodników.

W 1/16 Francja pokonała Polskę (3-1), ale do zestawienia najlepszych zawodników załapał się tylko Kylian Mbappe (nota 8.8). To i tak więcej w porównaniu z Argentyńczykami, którzy wygrali z Australią (2-1), ale do "11" nie dostał się nikt.