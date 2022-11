Przerwany wywiad ambasadora mundialu w Katarze. "Homoseksualizm to defekt umysłu"

Salman o homoseksualiźmie. "Wynika z defektu mózgu"

- Bycie gejem jest "harem", czyli zakazane według prawa islamskiego. Wynika z defektu mózgu. Wszyscy tutaj na miejscu zostaną zaakceptowani, ale muszą przestrzegać naszych zasad. Obawiam się, że dzieci mogą nauczyć się czegoś, co nie jest dobre - powiedział 60-latek, cytowany przez CNN. Po tych słowach członek komitetu organizacyjnego mundialu postanowił natychmiastowo przerwać wywiad.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 20 listopada od meczu gospodarzy z Ekwadorem. Przewodniczący FIFA Gianni Infantino zaapelował ostatnio do wszystkich zespołów, by te skupiły się na piłce nożnej. "Nie pozwólcie, by futbol był wciągany w każdą ideologiczną lub polityczną bitwę, jaka istnieje" - napisał w liście szwajcarski działacz.