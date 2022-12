Przepychanki przed meczem o brąz. Gorąco pod stadionem! Policja jest gotowa

Przepychanki pod Stadionem Khalifa

- Proszę pokazać bilet. Nie ma pan? To proszę opuścić to miejsc - policjant nie patyczkował się z młodym Marokańczykiem, który czekał na okazję pod Khalifa International Stadium.

Policjant próbował użyć siły, by wyprosić jegomościa, ale ten się nie dał. Wywiązała się szarpanina.

Organizatorzy mundialu w Katarze mecze z Marokiem określają jako spotkania podwyższonego ryzyka. Kibice "Lwów Atlasu" zasłużyli na to kilkoma awanturami, a to pod kasami Lusail Stadium przed półfinałem z Francją, a to próbą wejścia z bramą na mecz ćwierćfinałowy z Portugalią.