Skąd taki wysyp przeprosin i masa sumitujących się kibiców? Żeby to zrozumieć, trzeba cofnąć się aż do meczu z Grecją na Euro 2012 . Tym samym, którego współgospodarzem była Polska.

Euro 2012. Czerwona kartka i sprokurowany karny Szczęsnego

Tamte mistrzostwa przyciągnęły przed telewizory, telebimy i ustawione w knajpach wielkie ekrany rzeszę ludzi, nawet tych, którzy na co dzień interesują się futbolem umiarkowanie albo i wcale. To była wyjątkowa impreza, bo to my byliśmy gospodarzami. A szczególne zainteresowanie budził mecz otwarcia, czyli starcie Polski z Grecją.