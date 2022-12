Przepiękna przewrotka i... ogromny pech! To mógł był gol mundialu [WIDEO]

MŚ Katar 2022: Francja - Maroko. Jawad El Yam przepięknie uderzył przewrotką

Decyzja była prawidłowa i do szczęścia zabrakło mu dosłownie centymetrów. Jak pokazały powtórki piłka najprawdopodobniej otarła się o rękawice Hugo Llorisa i trafiła w słupek. Nie ma wątpliwości, że gdyby wpadła do siatki, trafienie to byłoby poważnym kandydatem do miana najpiękniejszego gola mistrzostw świata w Katarze.