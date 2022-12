Reprezentacja Brazylii, wskazywana jako główny faworyt mistrzostw świata w Katarze pożegnała się z imprezą już w 1/4 finału. W piątek za burtę wyrzuciła ją Chorwacja, która po 120-minutowym boju bez rozstrzygnięcia zwyciężyła w konkursie rzutów karnych. Był to pożegnalny mecz w roli selekcjonera "Canarinhos" dla Tite. Pojawiają się głosy, by jego następcą został obcokrajowiec. Byłaby to wielka zmiana - zagraniczny trener nie pracował z zespołem od... 1965 roku.