Prowokacje kibiców przy "gorącym" meczu! Jeden z fanów wyleciał ze stadionu

To był gorący wieczór w Katarze. Spodziewano się politycznych protestów. Stany Zjednoczone grały przecież z Iranem ! Wszystko jednak generalnie odbyło się jak podczas innych spotkań. Piłkarze obu drużyn uprzejmie przywitali się przed spotkaniem, wymienili pamiątkowe proporczyki. Atmosfera była jednak napięta. Sebastian Staszewski, jeden z wysłanników Interii na katarski mundial, przed meczem zauważył, że na stadionie jest nerwow o . Kilka razy irańscy kibice prowokacyjnie wznosili okrzyki na cześć swojej reprezentacji, gdy tylko zbliżali się do grupek fanów reprezentacji USA .

Doping podczas spotkania był wyjątkowo głośny z obu stron. Mecz toczył się jednak w sportowej atmosferze, między piłkarzami nie było wrogości. Rywalizacja była zacięta, ale obyło się bez złośliwości. Nie ma oczywiście wątpliwości, że to był najbardziej "polityczny" mecz tych mistrzostw. Tło tej polityki jest jednak bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać. Tym razem chodziło może nawet bardziej nie o napięcia między USA a Iranem lecz o napięcia między... Iranem a Iranem - jak przenikliwie zauważyła dla "USA Today" Kristin Diwan z Arab Gulf States Institute w Waszyngtonie.

"Reprezentacja USA powinna zostać wyrzucona z turnieju"

Niemniej zdarzenia z ostatnich miesięcy w Iranie zmieniły optykę. W kilkudziesięciu irańskich miastach odbyły się protesty po śmierci Mahsy Amini . 22-latka we wrześniu zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach po tym, jak została zatrzymana przez policję pod zarzutem łamania prawa, które nakazuje kobietom zakrywanie włosów. Służby bezpieczeństwa brutalnie tłumiły protesty. Z ich rąk zginęło co najmniej 76 osób.

Według zwolenników obecnej władzy w Iranie to jednak złamanie statutu FIFA, a konkretnie punktu 13, który dotyczy dyskryminacji. Rządowa agencja informacyjna Tasnim poinformowała, że irańska federacja złoży protest. " Reprezentacja USA powinna zostać wyrzucona z turnieju " — twierdzi Tasnim. Wniosek został już jednak odrzucony.

Piłkarze Iranu w bardzo trudnej sytuacji. Mają rodziny

USA Today podkreślało, że w najtrudniejszej sytuacji są piłkarze. Zespół narodowy jest przecież przez wielu postrzegany jako reprezentant Republiki Islamskiej, a nie Iranu. Piłkarzy wcześniej dotykała ich krytyka za to, że są symbolem reżimu, mimo że kilku zawodników wyraziło poparcie dla protestujących

Przed meczem z Anglią irańscy piłkarze w geście manifestu nie zaśpiewali hymnu narodowego. Ten gest wywołał u kibiców wielkie emocje. Na trybunach podczas tego spotkania widać było wzruszonych Irańczyków, którzy z dumą patrzyli na swoich reprezentantów. Władze Iranu w odwecie wysunęły groźby wobec graczy. Brytyjski dziennik "The Sun" podał, że po powrocie z mundialu w Katarze reprezentantom grożą poważne sankcje, włącznie z karą śmierci.

W efekcie podczas kolejnego spotkania - z Walią, piłkarze zaczęli już śpiewać, był to jednak występ wyciszony, pozbawiony pasji i entuzjazmu. Przecież dziewięciu z nich gra na co dzień w Iranie, mogą spotkać się z represjami po powrocie do domu. Także ich rodziny mogą ponieść konsekwencje.