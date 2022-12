Protesty wobec FIFA przeniosły się do rodzinnego miasta jej szefa

MŚ 2022. 440 milionów dla zagranicznych pracowników

Brytyjska gazeta "Guardian" doniosła w zeszłym roku, że co najmniej 6500 migrantów - wielu z nich pracujących przy projektach związanych z mistrzostwami świata - zmarło w Katarze, odkąd w 2010 roku zdobył prawo do organizacji mistrzostw świata. Międzynarodowa Organizacja Pracy zakwestionowała tę liczbę, która, jak stwierdziła, obejmowała wszystkie zgony w populacji migrantów. Organizatorzy mistrzostw świata w Katarze poinformowali, że wśród pracowników doszło do trzech zgonów związanych z pracą i 34 zgonów niezwiązanych z pracą.