Problemy gwiazd reprezentacji Urugwaju. Grozi im długie zawieszenie

Reprezentacja Urugwaju nie zdołała awansować do fazy pucharowej mundialu w Katarze, zajmując trzecie miejsce w grupie. Do braku awansu przyczynił się ostatecznie bilans bramkowy. Po ostatnim spotkaniu z Ghaną, podopieczni Diego Alonso nie kryli rozczarowania decyzjami arbitra i głośno artykułowali swoje niezadowolenie. Jak się okazuje, może to prowadzić do poważnych konsekwencji.