Prezydent Infantino nie widzi ludzkiej krzywdy na MŚ. Why? For money

Piłkarz Amir Nasr-Azadani skazany na śmierć. FIFA tego nie widzi

Amir Nasr-Azadani jeszcze do lipca był zawodowym piłkarzem FC Iranjavan, który bronił praw kobiet do chodzenia na stadiony, co w Iranie jest zabronione. 16 listopada został aresztowany za udział w zamieszkach, w których zginęło trzech pracowników służby bezpieczeństwa. Został skazany na wyrok śmierci przez publiczne powieszenie za moharebeh, czyli wszczęcie wojny przeciwko Bogu

W piątek Infantino pochwalił się, że dochody z mundialu w Katarze o miliard dolarów przekroczyły najśmielsze szacunki. Wyniosły 7,5 mld dolarów. To dowód na to, że FIFA jest machiną do zarabiania pieniędzy i nie liczy się dla niej to, że spora ich część jest zbrukana krwią niewinnych ofiar.