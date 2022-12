Prezydent Francji przewiduje wynik meczu z Polską. Podał nawet szczegóły!

Uważam, że nasza drużyna to znowu bardzo silny i solidny kolektyw. Trener umiejętnie stosował rotację zawodników, pomimo wielu kontuzji. Dzięki temu drużyna przystąpi do meczu z Polską w dobrej dyspozycji. Mam duży szacunek dla Didiera Deschampsa, jego doświadczenia i wiedzy. Żadna drużyna na świecie nie ma zarówno takiej świeżości, jak i doświadczenia. Mamy seniorów, takich jak Giroud i Griezmann, którzy pokazują, że wciąż wiele potrafią. Dochodzi do tego geniusz Mbappe, który zawsze gra dobrze w ważnych meczach. Mamy też wielu młodych graczy

~ Emmanuel Macron