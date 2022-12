Francuska minister sportu Amelie Oudea-Castera potwierdziła, że prezydent Macron wyruszy w podróż do Kataru. Na decyzję decydujący wpływ miała ćwierćfinałowa wygrana 2:1 z Anglią. To znacznie przybliżyło zespół Didiera Deschampsa do obrony tytułu.