Prezydent Andrzej Duda obejrzy mecz Polaków. I to w wyjątkowym gronie

Za nami oficjalne rozpoczęcie tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. Podczas niedzielnej ceremonii otwarcia na stadionie Al Bayt wystąpili m.in. gwiazdor Hollywood Morgan Freeman i koreański wokalista Jung Kook. Tuż po 30-minutowych show na boisko wyszli reprezentanci gospodarzy i Ekwadorczycy, którzy zmierzyli się w meczu otwarcia. Dla "Biało-Czerwonych" mundial rozpocznie się jednak dopiero we wtorek.

Andrzej Duda obejrzy mecz Polska-Meksyk

22 listopada to wyjątkowy dzień dla wszystkich kibiców polskiego futbolu. Tego dnia reprezentanci Polski zagrają swój pierwszy mecz na mundialu w Katarze. Ich rywalami będą Meksykanie. Poczynania ekipy Czesława Michniewicza będzie obserwował także prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 50-latek co prawda nie wybiera się do Kataru, jednak Polakom będzie dopingował w wyjątkowym towarzystwie. Szczegóły zdradził w programie "Gość Wydarzeń".