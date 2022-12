Prezes Cezary Kulesza przerywa milczenie. Co dalej z Michniewiczem?

Cezary Kulesza, prezes PZPN: Wrócimy do kraju, będzie czas na analizę, poczekajmy cierpliwie. Długo nie trzeba będzie czekać. Dziś wracamy do kraju.

- Jak widzieliśmy z przebiegu meczu z Francją, stworzyliśmy sobie stuprocentową sytuację do strzelenia bramki. Nie wiemy jakby się potoczył mecz, gdyby padł wtedy gol. Oni by atakowali, a my moglibyśmy sobie pozwolić na grę z kontry. Różnie się mógł ten mecz potoczyć. Ale przegraliśmy i czujemy niedosyt, bo w tym dniu Francja była do pokonania.