Holandia była zdecydowanym faworytem tego meczu, ale młody zespół USA był przekonany, że jest w stanie zaskoczyć wyżej notowanych rywali i awansować do ćwierćfinału mundialu w Katarze. Niestety wyrachowana gra "Oranje" sprawiła, że praktycznie przed 90 minut kontrolowali mecz i pewnie wygrali 3:1.

Mocno niepocieszony musiał być prezydent Joe Biden, który wspierał piłkarzy i nagrał dla nich filmik przed spotkaniem z Holandią. "To się nazywa soccer. Do boju USA. Dacie radę to zrobić" - mówił na nagraniu prezydent USA, łapiąc piłkę kopniętą przez kapitana zespołu Tylera Adamsa. Zwraca uwagę właśnie użycie słowa "soccer", jakim Amerykanie nazywają piłkę nożną, dla odróżnienia od futbolu amerykańskiego.