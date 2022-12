Za nami już niespełna dwa tygodnie rywalizacji podczas MŚ 2022 w Katarze - w piątkowe popołudnie i wieczór odbyły się ostatnie cztery potyczki fazy grupowej, w których wzięły udział ekipy z grup G i H. Tym samym mamy już pełny ogląd na to, jak będzie wyglądać część pucharowa turnieju, poczynając od etapu 1/8 finału.

Zaskoczeń jak dotychczas nie brakowało - i nie brakowało też pewnych kontrowersji, bowiem np. Hiszpania została oskarżona o to, że postanowiła w wyniku chłodnej kalkulacji odpuścić sobie walkę o zwycięstwo z Japonią by zająć drugie miejsce w grupowej tabeli i uniknąć w ten sposób zmierzenia się w ewentualnym ćwierćfinale z Brazylią. Wcześniej "La Furia Roja" na pewno zaliczy za to pójście w szranki z Marokańczykami.