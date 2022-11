"Powinien być teraz w Katarze". Sfrustrowany Polak chce zimą zmienić klub

Zdaniem dobrze zorientowanego w tym co się dzieje w Leeds blogera Deana Jonesa reprezentant Polski jest zdecydowany na opuszczenie Elland Road już zimą. Mateusz Klich odkąd w 2017 r. przeszedł z do Leeds z holenderskiego Twente Enschede niemal cały czas był podstawowym piłkarzem "Pawi". Zagrał w ich barwach prawie 200 spotkań. Niestety w tym sezonie jego kariera w Anglii nagle się załamała.

Amerykański trener Jesse Marsch w środku pomocy stawia na swoich rodaków - Brendena Aaronsona , Tylera Adamsa i Hiszpana Marca Rocę . Wszyscy trzej podpisali kontrakt latem i każdy z nich trafił na Elland Road z Bundesligi, gdzie pracował wcześniej Marsch. Adams i Aaronson razem z trenerem przeszli do Leeds z RB Lipsk , a Roca z Bayernu Monachium .

Jak pisze Jones brak powołania na mundial był dla Klicha strasznym ciosem. Jego marzenia o wyjeździe do Kataru legły w gruzach. A straszenie mu na tym zależało, bo nie było go w kadrze na mistrzostwa w Rosji cztery lata temu i być może obecny mundial mógł być jedynym w karierze polskiego pomocnika. "Powinien być teraz w Katarze. Tak by się stało gdyby tylko grał regularnie w klubie" - napisał Anglik.