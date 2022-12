W kraju zapanowała euforia. Każdy, kto pasjonuje się futbolem i posiadał stosowne oszczędności, chciał zobaczyć na żywo środowe spotkanie z Francją, którego stawką jest awans do finału katarskiego mundialu. Zanosiło się na to, że do Kataru dotrze tuż przed meczem dodatkowe 10 tysięcy kibiców.