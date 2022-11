Potworna kontuzja Drągowskiego. Znamy szczegóły wstępnej diagnozy

To sytuacja jak z najgorszego koszmaru. Bartłomiej Drągowski kilka dni temu znalazł się w ścisłej, 26-osobowej kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Katarze. Jeden z wybrańców trenera Czesława Michniewicza do rozegrania miał jeszcze jeden mecz: niedzielne spotkanie z Hellasem Werona. Niestety, ale zakończył je z fatalną kontuzją, która wykluczyła go z wyjazdu na mundial. Interii udało się dotrzeć do pierwszych informacji mówiących o stanie zdrowia polskiego piłkarza.