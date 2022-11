Potężny problem Meksyku przed meczem z Polską. Są w kropce

Raul Jimenez to gwiazda meksykańskiej drużyny, która we wtorek o godz. 17 zagra z Polską pierwszy mecz na mundialu 2022. Piłkarz został nieco na wyrost włączony do 26-osobowej kadry Meksyku wytypowanej przez trenera Gerardo Martino, gdyż trener liczył na to, że jednak wyzdrowieje na czas. Wygląda na to, że się przeliczył.