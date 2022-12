Mundial w Katarze. Francja wyjdzie na Maroko bez dwóch gwiazd? Walka z czasem

W przypadku Tchouameniego , na co dzień związanego z Realem Madryt, mówi się o stłuczeniu łydki. Upamecano (piłkarz Bayernu Monachium) zmaga się zaś z nieco mniej typowym kłopotem - a konkretnie z infekcją gardła. Tym samym Deschamps ma na razie niezły ból głowy - może być przecież tak, że obaj panowie zdołają się wyleczyć do środy, a może skończyć się też na "łataniu" pierwszej jedenastki. Zegar tyka...

MŚ Katar 2022. Przed nami ostatnia prosta turnieju

Spotkanie Francja - Maroko odbędzie się 14 grudnia dokładnie o godz. 20.00 na Al Bayt Stadium - już teraz zapraszamy do śledzenia go wraz z Interią Sport. Jeśli zwycięży Maroko, będzie to pierwszy w historii przypadek awansu afrykańskiej reprezentacji do finału mundialu. Jeśli wygra zaś Francja, to przed "Trójkolorowymi" otworzy się szansa do pierwszej od 60 lat obrony tytułu. Poprzednio w 1962 r. taki wyczyn udał się Brazylii.